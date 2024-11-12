Не инфаркт и не инсульт: что известно о состоянии попавшего в реанимацию Николаева

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 75-летнему Николаеву стало плохо из-за высокой температуры. Приехав на место вызова, врачи приняли решение о госпитализации. На данный момент медики пытаются определить точный диагноз и причины обморока, а телеведущий сдает необходимые анализы. Медицинские сотрудники исключают инфаркт и инсульт.

Отметим, что представители Николаева не комментировали новость о госпитализации.

Телеведущий вел «Утреннюю почту», «Песню года» и «Голубой огонек».

Ранее 75-летний телеведущий Юрий Николаев вышел в свет с женой в Москве. Подробности читайте в этой новости.

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