«Не был уполномочен»: в деле с извинениями Жигаловой перед Киркоровым появились новые обстоятельства

Представители холдинга News Media, которому принадлежит шоу «Алена, блин!», высказались о ситуации с судебными разбирательствами Филиппа Киркорова и Любови Успенской.

Скандал разгорелся из-за интервью, которое исполнительница хита «Карусель» дала ведущей шоу Алене Жигаловой. В ходе беседы Успенская назвала Киркорова женоненавистником, после чего оскорбленный певец обратился в суд с требованием выплатить ему 10 миллионов рублей.

16 июля адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Киркорова, опубликовал пост, в котором адвокат Жигаловой Андрей Алешкин от лица журналистки принес певцу извинения.

Как пишет Life.ru, в подобных судебных процессах интересы холдинга News Media представляют только официально уполномоченные лица.

«Считаем важным заявить, что адвокат Андрей Алешкин не имеет отношения к холдингу News Media и не был уполномочен давать какие-либо комментарии по данному судебному производству. Отдельно хотим заявить, что холдинг News Media никогда не участвовал и не собирается участвовать в конфликтах между звездами, больше похожими на пиар», - говорится в официальном обращении холдинга.

Там также отметили, что в настоящее время Жигалова находится на съемках за границей и не может сама прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также пояснить реальный статус Алешкина в данном судебном разбирательстве.

«Холдинг не понимает, почему адвокат приносит извинения именно в тот момент, когда Алена находится вне зоны доступа», - говорится в обращении.

Напомним, Филипп Киркоров продолжает судебную тяжбу с Любовью Успенской. Сначала исполнитель хотел получить от королевы шансона 10 млн рублей компенсации, однако сейчас эта сумма снизилась вдвое. Соответчиком в иске значилась также Алена Жигалова, однако после извинений певец отказался от претензий к журналистке.

Не исключено, что Алене Жигаловой придется удалить скандальное интервью с Успенской из Сети. Однако сейчас оно все еще доступно на YouТube-канале «Алена, блин!».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что судебные разбирательства Киркорова и Успенской были организованы для того, чтобы люди забыли о «голой» вечеринке.