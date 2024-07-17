«Отводят внимание от голой вечеринки»: глава ФПБК Бородин отреагировал на извинения Жигаловой перед Киркоровым

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал судебные разбирательства артистов Филиппа Киркорова и Любови Успенской. Недавно первый шаг к примирению сделала журналистка Алена Жигалова, из-за интервью на канале которой и произошел конфликт певцов. Однако Виталий Николаевич не верит, что вся эта история правдивая. По его мнению, все это «цирк», устроенный, чтобы люди забыли о «голой» вечеринке. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Бородин активно следит за судом звезд, поэтому изнутри знает, как продвигается дело. Он признался, что наблюдал и за последним поворотом событий, когда представитель Жигаловой попросил прощения от ее имени у исполнителя хита «Цвет настроения синий». Напомним, что после этого Киркоров отозвал свой иск к ней.

«Мы очень много наблюдали за этим судом, что там вообще творилось. Это самый настоящий цирк. Киркоров устроил из этого суда шоу. Он отводит от себя «голую» вечеринку таким образом. Что касается Жигаловой — она его подруга. Он буквально недавно проводил у себя новогодний праздник, и там была Жигалова. Они лучшие друзья. И этот суд — просто самый обыкновенный пиар, не больше. Они отводят внимание от «голой» вечеринки. Алена поучаствовала в шоу Киркорова. Они на этом ловят хайп. И все это просматривается. Когда Добровинский, не знаю, что он там съел, сказал, что Жигалова — его жена, это было смешно слышать. Судья спросила у него, может ли он передать повестку Алене, и он ответил: «Да, Алена Жигалова моя жена. А, то есть моей жене… Ой, извините, перепутал». Я кстати в эту же минуту связался с Аленой и сказал, что ее будут вызывать. Она говорит: «А я здесь при чем?» Я объяснил, она посмеялась и сказала, что придет», - заявил Бородин.

Глава ФПБК считает, что извинения Жигаловой были частью шоу, в которое не по своей воле попала певица Любовь Успенская. И теперь она вынуждена защищаться, пока ее имя используют для пиара.

«Я прекрасно понимаю, что все это театр со стороны Киркорова. Такая постановка у нас, к сожалению, сработала в суде для общественности. В этом театре сегодня принимает участие артистка Любовь Успенская. То есть она попала в этот абсурд, и ее фамилию эти товарищи используют для того, чтобы заработать какой-то пиар, привлечь внимание. Лучше бы Киркоров вместо этого извинился перед страной за «голую» вечеринку. Именно вот нормально извинился бы, а не в этой водолазке на видео. Я, допустим, эти извинения не искренними считаю. А если бы Киркоров вышел, попросил прощения, сделал чистосердечное признание, может быть, народ и поверил», - отметил Виталий Николаевич.

По мнению Бородина, Киркоров мог решить конфликт с Успенской иным способом, но поступил не как настоящий мужчина. Теперь не первый месяц продолжается цирк, от которого артисту все равно не удастся получить 10 миллионов рублей.

«Киркоров и Успенская тоже друзьями были. И он мог бы всю эту историю закрыть как мужчина. Но, к сожалению, у нас сегодня такие вот мужчины, которые с женщинами судятся. Никто ему там 10 миллионов выплачивать не будет. Это однозначно. Максимум до 100 тысяч рублей, может, присудят», - поделился мнением Виталий Бородин.

Ранее Филипп Киркоров сократил сумму иска к Любови Успенской.