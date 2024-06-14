«Не иду»: Анне Седоковой потребовалась срочная операция за несколько часов до премии МУЗ-ТВ
© Starface.ru
Певица Анна Седокова сообщила об экстренной операции перед премией МУЗ-ТВ. За несколько часов до мероприятия исполнительнице потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом она сообщила в соцсетях.
14 июня в Москве должна пройти музыкальная премия канала МУЗ-ТВ, на которой соберутся звезды шоу-бизнеса. Анна Седокова не только должна была быть участницей, но и вручать одну из наград. Звезда вышла на связь с поклонниками и сообщила, что за несколько часов до мероприятия ее планы поменялись.
«Это должен был быть отличный день. Алое платье н премию МУЗ-ТВ подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда и не иду», – написала артистка в личном микроблоге.
Анна опубликовала фото из больничной палаты, но себя не показала. Поклонникам остается гадать, что же случилось со звездой.
Ранее мы писали о том, что эксцентричная королева русского рок-н-ролла Жанна Агузарова вернется на сцену после долгого перерыва. Звезда выступит в рамках «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» и станет «бриллиантом» мероприятия, сообщил Генеральный директор телеканала.
Также стали известны подробности наследства певца Григория Лепса. Артист признался, что уже знает, кому все оставит. Но впереди у него большие планы, в том числе строительство дома в Тверской области, где ему подарили участок.