«Не иду»: Анне Седоковой потребовалась срочная операция за несколько часов до премии МУЗ-ТВ

Певица Анна Седокова сообщила об экстренной операции перед премией МУЗ-ТВ. За несколько часов до мероприятия исполнительнице потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом она сообщила в соцсетях.

14 июня в Москве должна пройти музыкальная премия канала МУЗ-ТВ, на которой соберутся звезды шоу-бизнеса. Анна Седокова не только должна была быть участницей, но и вручать одну из наград. Звезда вышла на связь с поклонниками и сообщила, что за несколько часов до мероприятия ее планы поменялись.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье н премию МУЗ-ТВ подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда и не иду», – написала артистка в личном микроблоге.

Анна опубликовала фото из больничной палаты, но себя не показала. Поклонникам остается гадать, что же случилось со звездой.