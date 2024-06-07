Эксцентричная королева русского рок-н-ролла Жанна Агузарова вернется на сцену после долгого перерыва

Певица Жанна Агузарова, которую называют королевой русского рок-н-ролла, спустя долгое время вернется на сцену. Она выступит в рамках «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» и станет «бриллиантом» мероприятия. Об этом сообщает Kp.ru.

В последние годы 61-летняя артистка ведет довольно затворнический образ жизни, редко появляется на публике, но при этом продолжает писать песни. Живые же выступления Жанны уже давно не видели поклонники, но скоро она вновь выйдет на сцену.

Генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин рассказал, что при организации премии возник вопрос, кто станет специальным гостем. И выбор пал именно на Агузарову.

«В какой-то момент мы поняли, что именно Жанна Агузарова на сто пятьдесят процентов будет украшением и изюминкой шоу. <…> Ее выступление станет настоящим бриллиантом Премии МУЗ-ТВ 2024!» - рассказал Бабин.

Премия состоится в Москве 14 июня. Кроме Агузаровой, на ней выступят ANNA ASTI, Григорий Лепс, Клава Кока, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Ольга Бузова, Дима Билан, МОТ, Мари Краймбрери, Лолита и многие другие.

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