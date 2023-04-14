Не элитный особняк: Асмус рассказала, что ей досталось после раздела имущества с Харламовым

После развода с Харламовым популярность Кристины Асмус вышла на новый уровень. И причиной этого стали постоянные разборки экс-супругов в медийном пространстве. Так, в конце 2022 года они стали главными ньюсмейкерами, когда заявили, что после разрыва до сих пор живут под одной крышей. Речь идет про загородный дом Гарика. По словам Кристины, это произошло из-за того, что юморист не оставил ей ничего при разделе имущества. На днях артистка вновь подняла дискуссионную тему. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Дело в том, что недавно состоялось мероприятие, которое собрало всю светскую Москву. Речь идет про премьерный показ фильма «Вызов». Посетила мероприятие и Асмус, и провела она его в весьма неожиданной компании. Так, знаменитость весь вечер общалась с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым. Фотографиями с того самого мероприятия журналистка поделилась в личном блоге и рассказала о впечатлениях от разговора с Кристиной.

«Я сказала, что откровенные съемки — это круто. А Кристина показалась мне человеком, которого буквально затравили ханжеским отношением нашего общества», — высказалась Собчак.

К слову, ответ актрисы не заставил себя ждать. Он поблагодарила Собчак за поддержку и с юмором отреагировала на снимок, на котором она не столь удачно получилась.

«Спасибо за поддержку! И за фото спасибо. Я и мой второй подбородок — все, что мне осталось после раздела имущества — довольны», — резюмировала артистка.

Ранее 35-летняя Кристина Асмус ответила на сравнения с Харламовым и на сообщения о ее беременности. Подробности смотрите здесь.

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