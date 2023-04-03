«Беременна»: 34-летняя Кристина Асмус раскрыла истинную причину набора лишнего веса

Кристина Асмус является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Публику интересуют не только ее отношения с экс-супругом Харламовым, но и новый роман с молодым актером. Недавно публика заметила: 34-летняя девушка прилично прибавила в весе, поэтому все стали говорить о беременности Асмус. В своей социальной сети Кристина впервые за долгое время прокомментировала ситуацию.

Из-за округлившихся форм многие критики стали сравнивать актрису с Харламовым. Подобное крайне не понравилось девушке, однако в личном блоге она постаралась сохранить оптимизм, внося ясность в ситуацию.

Как выяснилось, пока говорить о беременности Асмус преждевременно. Лишний вес связан с «гастротуром», в который ее привез один продюсер. Кристина не стала отрицать, что поправилась, однако, по ее словам, уже совсем скоро она вернется к привычным формам.

«"На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна" — все эти комментарии можно прочитать под моими постами. Да, я набрала. Зато тепло. Не переживайте, скоро опять буду влезать в джинсы 24 размера», — высказалась знаменитость.

После недавнего скандала с Харламовым Кристина вновь заговорила о жизни с ним. Девушка вспомнила про первую беременность и объяснила, почему она до сих пор живет в загородном доме экс-избранника. Подробности читайте в этой статье.