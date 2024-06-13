Футболист Дмитрий Тарасов возмутился выступлением Бузовой в боди перед детьми

Футболист Дмитрий Тарасов возмутился выступлением Ольги Бузовой в боди перед детьми. Спортсмен отреагировал на провокационный наряд певицы в эфире VK-шоу Алены Жигаловой.

1 июня в Уфе в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в откровенном кожаном боди. После этого на певицу обрушился шквал критики. Публика сочла наряд Бузовой неуместным для детского торжества. Экс-супруг Ольги поддержал общественное мнение. Увидев выступление Бузовой, Тарасов нецензурно выразился и закрыл глаза.

«Я бы детей на такой концерт не отправил», — заявил футболист.

Ранее Ольга Бузова после скандала выступила в Новосибирске в скромном комбинезоне. Певица появилась на концерте в честь Дня России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов платит 53 тысячи рублей алиментов. У спортсмена есть несовершеннолетняя дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко.