«Ну, пупсики, конечно»: Агата Муцениеце обратилась к подавшему на нее в суд Прилучному и Брутян

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на нежелание бывшего мужа Павла Прилучного финансово помогать их общим детям. Через соцсети она обратилась к звезде «Мажора» и призвала его обеспечить достойный уровень жизни 11-летнему Тимофею и восьмилетней Мие.

«Суды не забываем. Да, они у меня есть, потому что хороший человек — мой бывший муж — просто хороший, классный парень, проиграл суд. Нет, чтобы с достоинством это просто принять» — возмутилась Агата.

Она также добавила, что Прилучный мог просто признать, что был неправ и начать давать деньги на собственных детей. При этом звезда «Закрытой школы» подчеркнула, что просит не на шубы и элитные часы.

«Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики, конечно», — с иронией отметила Муцениеце.

23 мая появилась информация о том, что Прилучный подал в суд на Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав. Однако какие конкретно претензии у актера к Агате, неизвестно.

Супруги развелись в 2020 году и в последнее время все чаще выясняют отношения через суд. Ранее Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей. Позже Прилучный обжаловал решение, так как «считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене».

Сейчас Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой по сцене Зепюр Брутян. Агата Муцениеце пока так и не смогла построить новые отношения. 23 мая она открыто продемонстрировала нежные чувства к актеру Ивану Чуйкову. Пара обнималась и целовалась перед камерами. Однако позже выяснилось, что это была часть заранее подготовленного сценария.