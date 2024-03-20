«Не думаю, что им нужно отвечать»: Кончаловский отреагировал на обвинения США

Российский режиссер Андрей Кончаловский высказался на тему обвинений США в «недемократичных выборах» в России. Его слова приводит aif.ru.

«Я не думаю, что им вообще нужно что-то отвечать. Это бессмысленно. Как сказал в свое время президент, не нужно реагировать на посторонние раздражители», - заявил Кончаловский.

Кинематографист отметил, что высокие результаты Владимира Путина на президентских выборах в РФ связаны с выходом государства на определенный курс развития.

«Страна выходит на определенный курс развития, строительства, обретения собственной мощи. И тут еще и борьба за свой суверенитет. Поэтому такой результат», - добавил он.

Ранее внебрачная дочь Андрея Кончаловского призналась, что каждый месяц получает деньги от отца.

Также Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Михаила Локшина.