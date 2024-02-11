Каждый месяц немаленькую сумму: внебрачная дочь Андрея Кончаловского призналась, что получает деньги от отца

43-летняя актриса Дарья Михалкова, дочь известного режиссера Андрея Кончаловского, воспитывает от разных мужчин четверых детей. Женщине пришлось бросить работу ради наследников. Кончаловский поддержал дочь в этом решении, а также стал оказывать ей финансовую помощь.

О благородных жестах со стороны звездного отца Михалкова рассказала в интервью Лере Кудрявцевой в студии шоу «Секрет на миллион». По ее словам, отец понял, что реализоваться с таким количеством детей в кинематографе крайне трудно, и отнесся к ситуации с пониманием.

Помимо того, что Михалкова нашла общий язык с Кончаловским на эту тему, режиссер стал финансово помогать дочери, воспитывающей четверых детей, отправляя каждый месяц немаленькую сумму.

«Это, кстати, закрывает какой-то кусок нашей жизни. Очень часто он выступает с какими-то предложениями. Например, кому чем-то надо заниматься, или может помочь с какой-то поездкой», — рассказала Дарья.

Ранее Юлия Высоцкая не стала скрывать нежных чувств к Кончаловскому. Она обнимала супруга и заигрывала с ним перед камерой.