Андрей Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина
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Режиссер Андрей Кончаловский категорически отказался смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он пояснил свое решение тем, что многие постановщики старались экранизировать культовое произведение, однако их интерпретация часто не соответствовала оригиналу.
«Честно говоря, не могу больше смотреть «Мастера и Маргариту». Я предпочитаю читать роман», — сказал Кончаловский в беседе с Life.ru.
Как подчеркнул режиссер, его мало интересует взгляд коллег на знаменитый роман.
Говоря о критике экранизации в связи с антироссийской позицией режиссера Михаила Локшина, Кончаловский отметил, что «так устроены люди». Он пояснил, что люди проецируют свои личные чувства к автору картины на его работу.
Напомним, уроженец США Михаил Локшин, в фильмографии которого всего одна картина, приступил к съёмкам «Мастера и Маргариты» в июне 2021 года. В 2023 году он опубликовал на своей странице в соцсетях несколько антироссийских постов, однако позже их удалил.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов призвал отозвать прокатное удостоверение у фильма «Мастер и Маргарита» из-за негативных высказываний о России режиссёра Михаила Локшина. Парламентарий пояснил, что сделать это нужно в том случае, если фильм будет признан профессионалами низкопробным.