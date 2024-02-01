Андрей Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина

Режиссер Андрей Кончаловский категорически отказался смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он пояснил свое решение тем, что многие постановщики старались экранизировать культовое произведение, однако их интерпретация часто не соответствовала оригиналу.

«Честно говоря, не могу больше смотреть «Мастера и Маргариту». Я предпочитаю читать роман», — сказал Кончаловский в беседе с Life.ru.

Как подчеркнул режиссер, его мало интересует взгляд коллег на знаменитый роман.

Говоря о критике экранизации в связи с антироссийской позицией режиссера Михаила Локшина, Кончаловский отметил, что «так устроены люди». Он пояснил, что люди проецируют свои личные чувства к автору картины на его работу.

Напомним, уроженец США Михаил Локшин, в фильмографии которого всего одна картина, приступил к съёмкам «Мастера и Маргариты» в июне 2021 года. В 2023 году он опубликовал на своей странице в соцсетях несколько антироссийских постов, однако позже их удалил.

Ранее мы писали, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по культуре Александр Шолохов призвал отозвать прокатное удостоверение у фильма «Мастер и Маргарита» из-за негативных высказываний о России режиссёра Михаила Локшина. Парламентарий пояснил, что сделать это нужно в том случае, если фильм будет признан профессионалами низкопробным.