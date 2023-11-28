«Не думал даже»: Харламов высказался о возможности третьего брака

Актер и шоумен Гарик Харламов оценил перспективу третьего брака. Об этом пишет Super.

По словам шоумена, в настоящий момент он не готов вступать в новый брак, поскольку ему пока «достаточно» двух предыдущих.

«Я об этом не думал даже, честно говоря», - заявил Харламов.

По слухам, с 2020 года юморист состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук. При этом публично комик свой союз с артисткой старается не обсуждать, предпочитая отшучиваться и юлить. В то же время не стесняется афишировать личную жизнь звезды Comedy Club его мать, которая регулярно появляется на светских мероприятиях в компании Ковальчук и посвящает ей посты в соцсетях.

Ранее Гарик Харламов рассказал о первой встрече с Ларисой Гузеевой в ресторане. Как признался юморист, встреча была недолгой, однако он успел подарить ведущей «Давай поженимся!» хризантемы.