Подарил хризантемы: Харламов рассказал о первой встрече с Гузеевой в ресторане

Юморист Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева появились на премьере комедии, в которой он сыграл непутевого зятя, а она – тещу. Шоумен вспомнил, что на первой встречей со звездой в ресторане подарил цветы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Встреча была коротка, в ресторане, я ей цветы, хризантемы», - рассказал Харламов.

Гузеева почти не общалась с журналистами, в отличие от юмориста. Он рассказал, что в процессе съемок в одной картине между ними были разногласия и «конфликтные ситуации». Это связано с тем, что Гузеева – «дневной» человек, а юморист – «ночной».

«Она просыпается рано утром, я рано утром засыпаю. На площадке было так: она хотела домой , я – нет», - вспомнил он и добавил, что актеры встречались «посередине».

Говоря о своем отношении к Харламову, Гузеева заявила: «Он мне сын по возрасту». Отсюда ее отношение к партнеру по съемочной площадке, «как к любому мальчику».

При этом официальный муж Гузеевой Игорь Бухаров и вовсе отказался сниматься с ней на красной дорожке. Он объяснил это тем, что не имеет отношения к фильму. Бухаров описал утро жены перед премьерой и заявил: волнения было так много, что он поспешил уехать на работу.

Ранее Харламов встал на колено перед Гузеевой и признался в любви. Ведущая оценила поступок.