«Моя чудесная»: мать Гарика Харламова показала свою будущую невестку
Мать комика Гарика Харламова пришла на Comedy Club с его возлюбленной.
© Starface.ru
Мать комика Гарика Харламова вышла в свет с будущей невесткой. Наталья Игоревна так подружилась с возлюбленной артиста Катериной Ковальчук, что их постоянно видят вместе. Поклонники уверены, что совсем скоро мужчина женится на красавице.
Как сообщает «7Дней.ru», любимые женщины Харламова появились вместе на съемках нового выпуска шоу Comedy Club. Мать звезды появилась в стильном платье с вырезом на груди и пикантным разрезом на ноге. А избранница Гарика выбрала более скромный образ: она позировала в широких брюках, белой блузке и стильной куртке.
«Сегодня прекрасно провели вечер вместе с моей чудесной», – написала родительница.
В Сети появились кадры, на которых близкие шоумена выглядят счастливыми. Поклонники отметили, что актриса быстро нашла язык с будущей свекровью. Некоторые вспомнили, что бывшая жена знаменитости Кристина Асмус так и не смогла подружиться с женщиной. Их даже не видели вместе.
Ранее мы писали о том, как избранница Харламова спровоцировала слухи об их тайной свадьбе. Катерина появилась в соцсетях в белом пышном платье с романтичной прической. На кадрах она выглядела счастливой и напоминала невесту.