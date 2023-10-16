«Моя чудесная»: мать Гарика Харламова показала свою будущую невестку

Мать комика Гарика Харламова вышла в свет с будущей невесткой. Наталья Игоревна так подружилась с возлюбленной артиста Катериной Ковальчук, что их постоянно видят вместе. Поклонники уверены, что совсем скоро мужчина женится на красавице.

Как сообщает «7Дней.ru», любимые женщины Харламова появились вместе на съемках нового выпуска шоу Comedy Club. Мать звезды появилась в стильном платье с вырезом на груди и пикантным разрезом на ноге. А избранница Гарика выбрала более скромный образ: она позировала в широких брюках, белой блузке и стильной куртке.

«Сегодня прекрасно провели вечер вместе с моей чудесной», – написала родительница.