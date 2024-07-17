«Не друзья»: Максим Аверин рассказал про отношения с Еленой Яковлевой

Актер Максим Аверин заявил, что ему трудно находиться в кадре с Еленой Яковлевой. Об этом стало известно в эфире программы «Открытая студия» 78.ru.

В студии передачи Максим заявил, что в работе с другими актерами ему важно партнерство. В качестве примера он привел Елену Яковлеву. По словам Аверина, он обожает сниматься с ней, несмотря на трудности.

«С Леной Яковлевой обожаю играть, потому что трудно. Когда легко — неинтересно. Мы не друзья, я не смел бы так называть. В данном случае мне интереснее партнерство, чем дружба, извините», — высказался актер.

Также Максим пожаловался на свою творческую судьбу. Он отметил, что сыграл во многих проектах. Однако зрителю актер запомнился по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский».

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