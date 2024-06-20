«Мне не было места»: Максим Аверин рассказал, почему ушел из Театра Сатиры

Максим Аверин заявил, что ушел из Театра Сатиры не из-за нового руководителя. Об этом сообщили в официальной группе Театра Сатиры ВКонтакте.

Неделю назад стало известно об уходе Максима Аверина из Театра Сатиры, где он проработал шесть лет. Некоторые связывали это с приходом нового руководителя — Евгения Герасимова, однако сам артист поспешил опровергнуть эти слухи.

«Приглашение от Марка Варшавера о переходе в труппу Ленкома было сделано еще 3 года назад. Все это время я работал в обоих театрах, выпуская премьерные спектакли как в "Сатире", так и в "Ленкоме". В театре Сатиры при Газарове мне просто не было места, предложений о работе не поступало», — объяснил он.

По словам Аверина, когда худруком театра назначили Герасимова, он уже подписал все документы в «Ленкоме».

«Мое решение о переходе никаким образом не связано с приходом Евгения Владимировича, которого я знаю и уважаю давно и желаю всяческих успехов», — добавил он.

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