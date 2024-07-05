39-летняя актриса Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова «опасным партнером». Об этом сообщает Леди Mail.ru.

В Москве состоялась церемония вручения премии «Ника». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Юлия с Владимиром. В беседе с журналистами Пересильд вспомнила о совместных съемках с Машковым. Впервые актеры пересеклись на одной площадке фильма «Край», тогда Юлия была еще совсем юной актрисой.

«Он мегапрофессионал, мегатрудяга. Очень интересный человек. Я еще такую вещь скажу: он опасный партнер. Я обожаю опасных партнеров. Когда я говорю «опасный партнер» — это значит, что партнер в кадре может импровизировать», — высказалась знаменитость.

Также к категории «опасных партнеров» Юлия добавила Елену Лядову и Викторию Толстоганову. По словам актрисы, с такими коллегами у нее есть возможность «схлестнуться» в кадре.

«Это не про соревнование, кто одеяло перетянет. А это про какую-то такую крутую энергию, которая возникает внутри. Это редкость», — пояснила Пересильд.

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