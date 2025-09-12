«Не до новых песен»: 80-летний Юрий Антонов раскрыл правду о своем состоянии

Певец и композитор Юрий Антонов заявил, что чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется, несмотря на регулярно появляющиеся слухи об ухудшении самочувствия. При этом исполнитель хита «На крыше дома твоего» признался, что не планирует записывать новых песен и участвовать в каких-либо проектах.

«Готовлюсь к предстоящим выступлениям, о них все знают. Новых проектов и песен нет, не до них сейчас», — сказал Антонов в беседе с NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что Юрий Антонов отменил юбилейные концерты из-за проблем с давлением. 80-летний артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Как утверждают источники, за последнее время Антонов перенес 5 микроинсультов, но продолжает выступать на частных мероприятиях.

В конце августа Юрий Антонов не смог выйти на сцену фестиваля «Новая волна» в Сочи. Он отменил выступление, объяснив это проблемами с давлением.