«Не даю себя в обиду»: Анастасия Решетова ответила хейтерам, называющим ее разлучницей

Экс-возлюбленная Тимати ответила хейтерам, называющим ее разлучницей.

Анастасия Решетова уже давно борется со своими недоброжелателями. Хейтеры нарекли блогерше статус «разлучницы», когда они с Тимати заявили об отношениях. А в прошлом году появились слухи о том, что Решетова стала главной причиной расставания Алсу со своим супргом Яном Абрамовым.

Анастасии долгое время приходилось отвечать на нападки хейтеров и опровергать различные слухи, которые они распространяли. Однако сейчас разбирательства Решетовой и Алсу остались в прошлом.

Блогерша заверила, что больше не воспринимает гневные нападки со стороны других людей: ни от хейтеров, ни от соперниц. По словам Решетовой, если раньше она не вступала в открытые конфликты и не защищала себя, то теперь она не будет давать себя в обиду.

«А вообще, раньше мне казалось, что быть жертвой и терпилой это ОК, отмалчиваться и не защищать себя тоже нормально. Прошло время и мои ценность себя и внутренняя сила возросли, укрепился характер. Сейчас мне либо наплевать, либо я просто не даю себя в обиду. Некоторым людям просто нужно время чтобы стать верной версией себя», — раскрыла модель.

Ранее мы писали о том, что модель Анастасия Решетова оказалась под капельницей во Франции.

Также сообщалось, что Тимати назвал причину отказа от выступлений.