Тимати назвал причину отказа от выступлений

Рэпер Тимати признался, что перестал выступать ради общения с детьми. Об этом сообщает «Пятый канал».

Выступления Тимати можно увидеть все реже — потому, что рэпер решил отойти от сольной карьеры. По его словам, сейчас все внимание он сконцентрировал на заботе о детях.

«Я перестал для этого гастролировать и практически закончил музыкальную карьеру, чтобы проводить время с детьми каждый день», — заявил он.

Однако это не значит, что рэпер уходит на покой — он продолжит заниматься бизнесом.

«Я не занимаюсь музыкой. В жизни очень много всего интересного, помимо того, чтобы выпускать песни и давать концерты. Я это делал и делал очень много раз», — добавил он.

Напомним, в мае 2025 года возлюбленная Тимати Валентина Иванова подтвердила слухи о беременности. Ребенок станет третьим для рэпера, а вот для его возлюбленной — первым.

Ранее мы писали о том, что набравший вес Тимати появился на публике.