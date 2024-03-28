«Не бывает красивых носов?»: Анна Семенович ответила на слухи о ринопластике

Российская певица и актриса Анна Семенович ответила, делала ли она ринопластику. Пост на эту тему она разместила в своем микроблоге.

Один из подписчиков звезды решил поинтересоваться, меняла ли она форму своего носа. 46-летняя артистка не подтвердила домыслы поклонника и поделилась снимком из детства. На фото будущая знаменитость сидит в трикотажном костюме и ботинках.

«Все свое. Вот мне интересно, почему люди, если видят что-то красивое в другом человеке, то они считают, что это пластика? Просто от природы у людей не бывает красивых носов?», — выразила негодование Семенович.

Напомним, Анна Семенович прославилась после участия в группе «Блестящие». Она выступала в коллективе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Ранее Семенович рассказала, как ей удалось похудеть на шесть килограммов.

Также Семенович раскрыла свое отношение к расставаниям. По ее словам, разрыв с возлюбленным не является для нее вселенской трагедией.