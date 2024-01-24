«Не было работы вообще»: звезда «Универа» Мартынов рассказал о тяжелом периоде

Российский актер Александр Мартынов, получивший широкую известность благодаря роли Валентина в сериале «Универ», признался, что рассматривал работу в такси из-за безденежья. Его слова приводит mk.ru.

«Периоды сложные бывают у всех, как раз такой был в пандемию, когда не было работы вообще, а ипотека саму себя не выплатит. Когда у тебя есть дети, времени на размышления быть не может, поэтому ты просто идешь и делаешь», - заявил артист.

Мартынов отметил, что планировал идти работать в такси, однако, изучив вопрос, осознал, что «угробит» свое здоровье и автомобиль, а родным он все равно особо не поможет.

Ранее Александр Мартынов рассказал о пользе наказания детей. Он уточнил, что год проработал в детском доме, поэтому нередко был вынужден наказывать своих подопечных.

Также актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» вспомнил, как несколько месяцев жил в образе человека с аутизмом.