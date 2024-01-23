passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 января 2024, 17:37
1 мин.

Актер из «Слова пацана» несколько месяцев жил в образе человека с аутизмом

Зулькарнаев из «Слова пацана» не стал скрывать, что сыграл человека с аутизмом.
Актер из «Слова пацана» несколько месяцев жил в образе человека с аутизмом

© Freepik

Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», сыграл человека с аутизмом в новом проекте. Во время съемок он все время находился в этом образе.

Подробности актер рассказал в YouTube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж».

Зулькарнаев сыграл в сериале «Она такая классная», съемки проходили в Санкт-Петербурге.

«Играл человека с аутистическим расстройством. И это вообще два разных мира — Леня-аутист и я. Мы снимали всю осень и декабрь, я жил постоянно в этом образе», - сообщил тюменский актер.

С Зулькарнаевым в проекте были заняты актер Павел Майков и артистка Татьяна Догилева. Дата премьера картины пока неизвестна.

Ранее актер Филипп Янковский «уколол» коллегу Никиту Кологривого, который раскритиковал коллег. От его слов зал разразился хохотом. Подробнее читайте здесь.

Новости партнеров
О чем говорят