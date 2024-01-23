Актер из «Слова пацана» несколько месяцев жил в образе человека с аутизмом

Актер Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале «Слово пацана», сыграл человека с аутизмом в новом проекте. Во время съемок он все время находился в этом образе.

Подробности актер рассказал в YouTube-шоу «Кино в Москве. Бэкстейдж».

Зулькарнаев сыграл в сериале «Она такая классная», съемки проходили в Санкт-Петербурге.

«Играл человека с аутистическим расстройством. И это вообще два разных мира — Леня-аутист и я. Мы снимали всю осень и декабрь, я жил постоянно в этом образе», - сообщил тюменский актер.

С Зулькарнаевым в проекте были заняты актер Павел Майков и артистка Татьяна Догилева. Дата премьера картины пока неизвестна.

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