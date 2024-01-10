Звезда «Универа» Мартынов рассказал о пользе наказания детей

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Александр Мартынов рассказал, что проработал год в детском доме. Порой ему даже приходилось наказывать своих подопечных.

Александр в начале своего творческого пути жил в Санкт-Петербурге, где подрабатывал педагогом по ритмопластике и танцу в детском доме.

Дети, признается он, были талантливые, но с непростым характером и сложной судьбой. Иногда они могли заниматься увлеченно целый урок, а на следующий день — быть абсолютно несобранными и невнимательными. Актер думает, что такое поведение — результат жизни без родителей.

Порой воспитанники детского дома вели себя агрессивно, но в целом, по словам Мартынова, они были добрыми и отзывчивыми.

В качестве воспитательного процесса актеру порой приходилось их наказывать.

«Но все-таки я был строгим педагогом. Одну девочку однажды даже не пустил на выступление из-за дурного поведения. Надеюсь, для нее это был хороший урок», — рассказал собеседник Мосленты.

Ранее мы писали, что Александр Мартынов остался без работы и с ипотекой после успеха «Универа».