«Не было общих интересов»: Владимир Селиванов раскрыл причину развода с бывшей женой

Владимир Селиванов объяснил причину развода с первой женой Викторией.

Артист объяснил, почему принял решение расстаться с экс-супругой, родившей от него дочь. По словам Владимира, они какое-то время жили с женой не вместе, а затем осознали, что между ними нет ничего общего, из-за чего улучшить отношения между собой и сплотить семью не получилось.

«Долгое время мы жили раздельно, у нас не было общих интересов. Периодически они с дочкой приезжали ко мне в Москву. В общем, не пара — такое бывает. Честно, я с большим уважением отношусь к жене. Бывают ситуации, когда ты чувствуешь, что это не твой человек и вам с ним не по пути», — признался Селиванов в шоу «Злые языки».

Также Селиванов признался, что, несмотря на публичные выяснения отношений и судебные разбирательства, он с уважением относится к бывшей жене. Кроме того, Владимир благодарен супруге за общую дочь, которая, по его словам, и была причиной их долгих отношений.

Актер заявил, что он долгое время не мог решиться на развод с Викторией из-за наследницы.

«Наш брак был основан на том, что мы оба хотели ребенка. Мы этого добились, у нас прекрасная дочь. Мы развелись, от этого каждый из нас стал только счастливее. У Виктории есть отношения, но замуж она не вышла», — разоткровенничался Владимир.

Ранее мы писали о том, что возлюбленная Владимира Селиванова потребовала от актера алименты, чтобы он меньше платил дочери от экс-жены.

Также сообщалось, что Селиванов объяснил, почему захотел забрать дочь у экс-жены.