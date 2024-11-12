Возлюбленная Владимира Селиванова потребовала от актера алименты, чтобы он меньше платил дочери от экс-жены

Возлюбленная актера Владимира Селиванова вмешалась в его разборки с бывшей женой. Александра Калмыкова обратилась в суд и потребовала от звезды «Реальных пацанов» алименты, чтобы уменьшить выплаты его дочери от первого брака. Об этом сообщает StarHit.

В Щербинский районный суд Москвы 8 ноября поступило заявление от блогерши. Она просит, чтобы была определена сумма, которую Селиванов должен перечислять на содержание их сына Кирилла. Это поможет Селиванову законным путем платить меньше бывшей супруге и дочери Еве. Сейчас он обязан отдавать 1/4 часть от всех доходов, а будет — 1/6 часть.

Напомним, что версии по поводу происходящего у бывших супругов разные. Владимир заверяет, что экс-избранница манипулирует их общей дочкой, чтобы получать от него больше денег. По его словам, Виктория Маркина даже угрожает, что он больше может не увидеть ребенка.

Сама же Виктория утверждает — она подала на алименты официально, так как раньше у них с экс-мужем была только устная договоренность. Однако Вован стал ее нарушать, поэтому она обратилась в суд.

Из-за разборок с Маркиной Селиванов намерен отобрать дочь. Заседание по этому делу состоится 26 ноября.

Ранее Владимир Селиванов рассказал, когда женится на возлюбленной Александре Калмыковой.