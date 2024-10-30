«Стали случаться опасные манипуляции»: Селиванов объяснил, почему захотел забрать дочь у экс-жены

Актер Владимир Селиванов решил объяснить, почему через суд хочет отобрать у бывшей жены дочь. По его словам, он стал замечать, что его экс-супруга использует «опасные для психики ребенка манипуляции».

После публикации новостей в СМИ звезда «Реальных пацанов» вышел на связь в Сети и рассказал, что действительно обратился в суд. Однако разбирательства начал не он, а его бывшая жена Виктория Маркина. Причем сделала она это в Железногорске, а актер перенес все в Москву.

Владимир подчеркнул, что у него не было иного выхода, так как он заботится о своей дочери и не хочет, чтобы она была инструментом постоянного шантажа.

«К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему „срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь“ стали нормой», - поделился Селиванов.

Напомним, что с Викторией актер развелся в прошлом году. Сейчас он женат на блогерше Александре Калмыковой.

Ранее Владимир Селиванов высказался о детях своей новой жены от предыдущих отношений.