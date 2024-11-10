«Не было никаких скандалов»: Natan оценил поведение Бьянки, не осудившей его из-за интрижек на шоу

Natan оценил поведение певицы Бьянки на шоу «Звезды в джунглях».

После того, как рэпер попал в любовный скандал на программе, в котором были замешаны артистка и Лерчек. До появления в реалити Бьянки Natan ухаживал и заботился только за блогершей, не скрывая свою симпатию к ней, даже несмотря на то, что женат.

Валерия Чекалина была уверена, что у них есть шанс на серьезные отношения. Но, узнав об очередной интрижке рэпера, девушка устроила скандал прямо на самом реалити, не скрывая эмоций. Она призналась, что Natan ей теперь противен и что она не хочет даже находиться рядом с ним, так как измена артиста оскорбила ее.

Затем рэпер столкнулся и с осуждением со стороны таких участников, как Саша Зверева и Алана Мамаева, которые сразу поняли, что артист ветреный и несерьезный.

Natan подчеркнул, что во всей этой ситуации только Бьянка повела себя достойно, не устраивая ссор. Она была единственный человеком, не осудившим певца. Подробности приводит StarHit.

«Мне очень понравилось поведение Бьянки. Без нервов, не было никаких скандалов и выяснений отношений. Это по-королевски. Молодец», — разоткровенничался музыкант.

Ранее мы писали о том, что Лерчек устроила истерику певцу Natan после его измены с Бьянкой.

Также сообщалось, что Бьянка не оценила вокальные способности Инстасамки.