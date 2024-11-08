«Ни разу не певица»: Бьянка не оценила вокальные способности Инстасамки

Бьянка заявила, что Инстасамка не является певицей. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Слово».

Певица Бьянка раскритиковала вокальные способности Инстасамки. По словам знаменитости, она видела несколько кадров, на которых ее коллега по сцене училась петь.

«У нее стержень есть пацанский жесткий, она очень уверена в себе. Конечно же, она ни разу не певица, ни рэперша, и она сейчас это, я думаю, понимает. Я посмотрела как она учится вокалу и у нее на лице написано, что ей жалко, что она не может», — заявила Бьянка.

При этом она назвала Инстасамку «хорошей студийной девочкой». Она также подчеркнула, что у певицы есть своя оригинальная подача в песнях, которую вряд ли удастся кому-то повторить.

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