«Ты мне противен»: Лерчек устроила истерику певцу Natan после его измены с Бьянкой

Блогерша Лерчек устроила истерику певцу Natan после его измены с Бьянкой. Она заявила, что мужчина ей противен. Видео с разговором пары публикует StarHit.

Участники шоу «Звезды в джунглях» приковали к себе внимание скандалом, который произошел между женатым рэпером Натаном, блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Сначала в Сети появились кадры поцелуев блогерши с рэпером, а потом мужчина проявил свое внимание к Бьянке, с которой тоже страстно целовался.

Как оказалось, Лерчек восприняла такой удар близко к сердцу. Между двумя звездами состоялся разговор. Исполнитель заявил, что Бьянка «была неадекватна».

«И что? А ты почему ей ничего не сказал? Мне вообще все равно. Я не хочу с тобой рядом вообще находиться. Ты мне противен», — возмущалась Лерчек.

Тогда мужчина признался, что не хочет ее терять, и она «все та же королева». Это не подействовало на женщину. Она пояснила, что может забыть все обиды, но между ними больше ничего не будет, кроме дружбы.

«Самый плохой расклад. Если бы я мог сердце отдать, клянусь, вырвал бы и отдал. Ты только не уходи!» — высказался Natan.

Брюнетка пригрозила, что уйдет. Тогда он сказал, что больше никогда в жизни ее не подведет. Лерчек повторила, что ей все это противно.

Ранее мы писали о том, что рэпера Natan и Бьянку заподозрили в помолвке. Алена Жигалова заявила, что женатый артист подарил певице кольцо.