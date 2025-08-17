Не Бондарчук: с кем на самом деле встречается родившая от Табакова актриса Синицына

Родившую дочь от Павла Табакова Софью Синицыну подозревали в романах с Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым. Но девушка опровергала эти слухи. Как оказалось, у актрисы действительно есть возлюбленный, но о нем не писали в СМИ.

Друзья Павла Табакова признались, что сердце 30-летней актрисы занято. Софья давно встречается с 60-летним миллиардером из списка Forbes, который финансирует российский кинобизнес, сообщает Kp.ru.

Напомним, Синицына встречалась с наследником знаменитой династии и в 2020 году родила от него дочь Мию. Спустя некоторое время пара рассталась без уточнения причин. Однако выяснилось, что Табаков-младший крутил романы сразу с несколькими девушками, когда был в отношениях с Софьей. Несмотря на это, экс-возлюбленные продолжают общаться ради общего ребенка.

Софья также рассказывала, что узнала о беременности уже после расставания с Табаковым. Актриса была настроена воспитывать дочь в одиночестве, но семья великого мастера активно оказывает ей поддержку.