«Софья узнала, что у Павла параллельно с ней целый гарем»: друзья Табакова о причинах его разрыва с Синицыной

Наследник основателя «Табакерки» Олега Табакова Павел впервые стал отцом в 2020 году. Дочку Мию ему родила актриса Софья Синицына. Незадолго после этого пара рассталась, не уточняя причин разрыва. Приятели наследника знаменитой династии признались, что всему виной стала его любвеобильность.

Молодая актриса узнала о похождениях отца ребенка и не смогла с этим смириться.

«Софья узнала, что у Павла параллельно с ней целый гарем. Паше удавалось одновременно ухаживать за 4-5 девушками. Причем его возлюбленные приятельствовали, но не знали, что каждая из них встречается с Пашей…», — рассказали приятели 30-летнего артиста Kp.ru.

Ради дочери Синицына сохранила добрые отношения с Павлом. По слухам, на содержание Мии он выплачивает ежемесячно 80 тыс. рублей.

В декабре прошлого года сын великого мастера появился на публике с новой возлюбленной — продюсером Ксенией Ермоленко. Друзья Табакова-младшего в шутку говорят, что девушка его приворожила: он несколько раз бросал Ксению, но всегда к ней возвращался. Постепенно, говорят приятели артиста, ей удалось «разогнать гарем», и он остепенился. Теперь семья ждет от Павла скорой свадьбы.

Недавно Павел Табаков отметил пятилетие дочери с экс-избранницей Синицыной и новой девушкой. По всей видимости, девушка хорошо ладит с бывшей избранницей своего бойфренда.