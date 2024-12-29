«Не бесите!»: Лера Кудрявцева возмутилась включением ее в список должников

Леру Кудрявцеву возмутила новость о ее включении в список должников.

Сегодня появились новости о том, что телеведущая попала в черный список налогоплательщиков за капитальный ремонт элитного жилищного комплекса на Красной поляне, где у нее есть своя квартира. Стало известно, что сумма задолженности составляет около 30 тысяч рублей.

Лера отреагировала на данные новости и заявила, что старается всегда все оплачивать в срок, тем более если дело касается коммунальных услуг. Кудрявцева также призналась, что на нее подали в суд по этому делу.

«Ребята, ну это перебор! Уж кто-кто, а я со своим больным перфекционизмом оплачиваю всегда и все в срок! Долгов нет ни на Госуслугах, ни где-либо еще! Меня умиляют эти службы, которые никуда и ничего не присылают, но в суд подать надо. Двое суток ищем долги — нет нигде. После Нового года будем разбираться. Не бесите!» — написала телеведущая в своем Telegram-канале «Лера Кудрявцева».

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева выдала секрет недавно родившей Марины Федункив.