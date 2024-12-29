Лера Кудрявцева оказалась в списке должников в элитном жилом комплексе

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в списке неплательщиков в элитном жилом комплексе, расположенном в Пресненском районе Москвы. Знаменитость вовремя не внесла оплату за коммунальные услуги.

Как пишет Telegram-канал Mash, телеведущая задолжала 30 тысяч рублей за капитальный ремонт. Как оказалось, Кудрявцева не делала взносы несколько лет.

При этом, по данным канала, звезда игнорирует все сообщения о необходимости погашения задолженности, поэтому коммунальщики готовят обращение в суд.

Как рассказала сама Кудрявцева в беседе с Mash, никаких квитанций она не получала и о долге узнала из СМИ.

Ранее актриса Наталья Фатеева пожаловалась на угрозы в свой адрес и отметила, что почти перестала выходить из дома. Она заявила, что к ней все время пристают с платежами за капитальный ремонт, присылают квитанции, в которых каждый раз написана разная сумма.