«Марин, прости»: Лера Кудрявцева выдала секрет недавно родившей Федункив

Лера Кудрявцева рассказала, как Марина Федункив кормит ребенка в гримерке. Телеведущая случайно выдала секрет юмористки в эфире шоу «Звезды сошлись».

В конце 2024 года Марина впервые стала мамой. Многие убеждены, что 53-летняя артистка рожала не сама, однако в студии ТВ Лера опровергла подобные домыслы. По словам Кудрявцевой, она видела, как юмористка сцеживает молоко для ребенка.

«Пару недель назад мы были с ней на одном проекте, захожу в гримерку. Марина: «Лер, ты не против, если я сцежу молоко?». Клянусь, у меня челюсть… Я не знала, что она кормить сама будет. Что делает Марина — она сцеживает каждые два часа, отправляет ребенку, замораживает. У нее ширмочка там, она закрывается и сцеживается. Марин, прости, если я рассказала», — высказалась знаменитость.

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