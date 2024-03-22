ТАСС: СК завершил следствие по делу семьи Блиновских и расширил обвинения

СК завершил следствие по делу Елены и Алексея Блиновских и расширил обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея. Блогерше и ее супругу расширили обвинения, увеличив «размер легализованных денежных средств и имущества», приобретенных незаконным путем, с 43 млн рублей до 700 млн. Также супруги уклонялись от уплаты налогов в размере 900 млн рублей. Кроме того, Блиновская обвиняется по статье о неправомерном обороте средств платежей. Елене обвинения в окончательной редакции будет предъявлено 22 марта.

«Следствие считает ее идеологом и зачинщиком совершенных преступлений», — высказался инсайдер.

Мужу Блиновской уже объявили о завершении предварительного следствия. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Он заявил, что вину категорически не признает. Позиция Блиновской немного изменилась: она признает вину только в неуплате налогов», — заявили в правоохранительных органах.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как Елена Блиновская оказалась в СИЗО. Подробности смотрите в этом материале.