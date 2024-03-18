«Готова рожать без перерыва»: Анастасия Костенко поздравила Дмитрия Тарасова с днем рождения

Модель Анастасия Костенко поздравила футболиста Дмитрия Тарасова с 36-летием. Она заявила, что готова рожать без перерыва.

Соответствующее поздравление появилось в ее соцсетях.

«Я готова рожать от тебя без перерыва и выходных», - поделилась Костенко.

«Будь здоров, любимка. Все остальное будет!» - поздравила модель футболиста.

Напомним, пара воспитывает четверых детей. 15 февраля Костенко родила сына. Роды проходили в московской клинике.

Супруг поддерживал ее в важный момент. После появления на свет мальчика, он поблагодарил Костенко и написал: «Просто героиня моя».

Ранее модель жаловалась на тяжелую беременность: она уставала и хотела, чтобы ребенок скорее появился на свет.