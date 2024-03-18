Опубликовано 18 марта 2024, 19:07
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«Готова рожать без перерыва»: Анастасия Костенко поздравила Дмитрия Тарасова с днем рождения
Костенко в день рождения Тарасова заявила о готовности рожать без перерыва.
© Starface.ru
Модель Анастасия Костенко поздравила футболиста Дмитрия Тарасова с 36-летием. Она заявила, что готова рожать без перерыва.
Соответствующее поздравление появилось в ее соцсетях.
«Я готова рожать от тебя без перерыва и выходных», - поделилась Костенко.
«Будь здоров, любимка. Все остальное будет!» - поздравила модель футболиста.
Напомним, пара воспитывает четверых детей. 15 февраля Костенко родила сына. Роды проходили в московской клинике.
Супруг поддерживал ее в важный момент. После появления на свет мальчика, он поблагодарил Костенко и написал: «Просто героиня моя».
Ранее модель жаловалась на тяжелую беременность: она уставала и хотела, чтобы ребенок скорее появился на свет.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева