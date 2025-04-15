Не бедствует: раскрыты многомиллионные заработки выступающего в Европе Галкина*

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выступает в Европе в маленьких концертных залах за 16 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.RU.

В апреле и мае у супруга Аллы Пугачевой состоится тур по Германии с авторской программой. Его первое выступление пройдет в Штутгарте на площадке, которая вмещает чуть более 2 тысяч зрителей. Как сообщает источник, на данный момент на концерт не распродана даже половина билетов.

Цена на билеты начинается от 3600 рублей и достигает 16 700 рублей. Всего артист выступит в 13 городах. Несмотря на то, что залы не заполнены, Галкин* может заработать за один концерт более 15 млн. По информации источника, за 13 концертов — порядка 195 млн. Из этой суммы юморист потратит часть средств на аренду залов, охрану и зарплату команды.

Ранее жители Германии негативно встретили анонс выступлений Максима Галкина*. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Пугачевой в день ее 76-летия.

*признан иноагентом на территории РФ