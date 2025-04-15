«Это была совсем другая Алла»: Орбакайте показала архивные кадры изменившейся Пугачевой
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Певица Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Аллы Пугачевой в день ее 76-летия. Кристина посвятила пост имениннице в соцсети.
15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. В честь этого события Орбакайте трогательно обратилась к родительнице, опубликовав архивные кадры. На ролике Пугачева исполняет песню «Летние дожди». Съемка проходила в 1983 году в Швеции.
«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни «Летние дожди» в Швеции 1983 года», — написала знаменитость.
К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Игорь Гуляев и Влад Лисовец.
Увидев пост, некоторые фанаты написали, что скучают по Пугачевой, которая «закончила свой путь на эстраде».
«Раньше она была уникальной. Жалко, что так заканчивает свой путь на эстраде. Это была совсем другая Алла», — высказались подписчики.
Ранее Татьяна Тарасова назвала эмигрировавшую Аллу Пугачеву «подарком» для России. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Алла Пугачева может выпустить новую песню и обратиться к поклонникам 15 апреля.