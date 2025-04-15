НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 апреля 2025, 10:16
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«Это была совсем другая Алла»: Орбакайте показала архивные кадры изменившейся Пугачевой

Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Пугачевой в день ее 76-летия.
«Это была совсем другая Алла»: Орбакайте показала архивные кадры изменившейся Пугачевой

© Starface.ru

Певица Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Аллы Пугачевой в день ее 76-летия. Кристина посвятила пост имениннице в соцсети.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. В честь этого события Орбакайте трогательно обратилась к родительнице, опубликовав архивные кадры. На ролике Пугачева исполняет песню «Летние дожди». Съемка проходила в 1983 году в Швеции.

«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни «Летние дожди» в Швеции 1983 года», — написала знаменитость.

К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Игорь Гуляев и Влад Лисовец.

Увидев пост, некоторые фанаты написали, что скучают по Пугачевой, которая «закончила свой путь на эстраде».

«Это была совсем другая Алла»: Орбакайте показала архивные кадры изменившейся Пугачевой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Раньше она была уникальной. Жалко, что так заканчивает свой путь на эстраде. Это была совсем другая Алла», — высказались подписчики.

Ранее Татьяна Тарасова назвала эмигрировавшую Аллу Пугачеву «подарком» для России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева может выпустить новую песню и обратиться к поклонникам 15 апреля.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Алла Пугачева