«Это была совсем другая Алла»: Орбакайте показала архивные кадры изменившейся Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами Аллы Пугачевой в день ее 76-летия. Кристина посвятила пост имениннице в соцсети.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. В честь этого события Орбакайте трогательно обратилась к родительнице, опубликовав архивные кадры. На ролике Пугачева исполняет песню «Летние дожди». Съемка проходила в 1983 году в Швеции.

«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни «Летние дожди» в Швеции 1983 года», — написала знаменитость.

К поздравлениям присоединились Игорь Николаев, Игорь Гуляев и Влад Лисовец.

Увидев пост, некоторые фанаты написали, что скучают по Пугачевой, которая «закончила свой путь на эстраде».