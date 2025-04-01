Максим Галкин* разозлил жителей Германии

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) разозлил жителей Германии. Артист анонсировал тур по 13 городам, однако жители признаются, что сейчас им не до смеха.

На недовольство жителей Германии предстоящими концертами Галкина* обратил внимание «Царьград».

Артист намерен заехать в Берлин, Гамбург, Мюнхен. Билеты продаются не так активно, а зрителей призвали раскупать якобы последние места.

«Твой поезд ушел», «Муж Пугачёвой собирается развлекать зрителей в Германии, но здесь сейчас не до смеха», «Уже 30 лет живём в Германии и так ждём его выступления, что не можем представить, как бы мы жили без него», - пишут пользователи в комментариях.

Ранее Галкин* заявил, что мошенники распространяют фейковую рекламу от его имени.

*признан иноагентом на территории РФ