Названы звезды, чьи выступления на новогодних корпоративах стоят больше всего

Самыми дорогостоящими артистами на Новый год стали Шнуров, Меладзе и Баста. Об этом сообщает Super.

Журналисты опубликовали рейтинг самых дорогих звезд, готовых выступить на новогодних корпоративах. Первое место в списке занял Сергей Шнуров — он согласен спеть за 25 миллионов рублей. Следом за ним расположился Валерий Меладзе — стоимость выступления составит 17 миллионов рублей. На третьем месте — Баста. Рэпер готов спеть за 15 миллионов рублей.

В ТОП-5 также входят Анна Asti и Сергей Жуков (по 10 миллионов рублей за корпоратив). А вот замыкают рейтинг Бьянка (1,5 миллиона рублей), Натан (900 тысяч рублей) и певица Мона (800 тысяч рублей).

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