Продюсер раскрыл гонорар уехавшей из РФ Лободы за новогодние корпоративы

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из РФ Светланы Лободы за одно частное выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению медиаменеджера, за пределами России артистка продолжает давать концерты, однако вынуждена идти на существенные уступки заказчикам. Так, в преддверии Нового года исполнительница готова выступить на закрытом мероприятии за гонорар в размере от 2 до 4 млн рублей.

«Лобода очень сильно провинилась перед нашей страной и, соответственно, ведет себя двулично на территории СНГ. Питает надежду, что ее там признают лучшей певицей, но, не тут-то было. Светлана — очень неблагодарный человек, который использует в своих корыстных целях других людей, жует и выкидывает их. За пределами России ее могут позвать, конечно, на корпоратив, из-за ее хитов. Но не за такие гонорары, которые она получала в РФ. Там суммы в разы меньше. Свои гонорары, я уверен, она подняла, но, при этом понимает, что нужно делать скидки и поблажки для организаторов, так как ей нужно сохранить славу. Выступает там она за 2−4 миллиона рублей, не больше», — поделился Дворцов.

Ранее уехавшая в Латвию Светлана Лобода «обрушилась» на россиян.