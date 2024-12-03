Спрос увеличился после развода: раскрыты гонорары Нюши за выступления на новогодних корпоративах

Певица Нюша переживает новый этап в своей карьере. После развода с Игорем Сивовым она погрузилась в творчество и сейчас все чаще выступает и выходит в свет. По словам продюсера Сергея Дворцова, артистка очень востребована, и ее бронируют на новогодние корпоративы. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Продюсер отметил, что за свой концерт в новогодние праздники Нюша просит не слишком много, если сравнивать с гонорарами других звезд первой величины. Ее выступление обойдется заказчикам в 2 млн рублей.

«Сейчас у Нюши гонорары от 2 млн рублей и выше за концерт. Где-то бывает скидка, но небольшая. Наши артисты редко ее делают, - поделился Дворцов. — Спрос на нее достаточно хороший. Нюшу на новогодних корпоративах и «голубых огоньках» всегда рады видеть. Уверен, в этом году она будет на всех федеральных каналах».

Сергей Дворцов подчеркнул, что на востребованность Нюши повлиял ее развод. Он заявил, что благодаря этому громкому инфоповоду певицу стали чаще приглашать на мероприятия.

«Безусловно, после развода она стала больше востребована, потому что это некая тенденция у звезд, хороший и масштабный инфоповод. Когда есть бракоразводные процессы или бракосочетания, то становится больше цитируемость, больше заказчиков, больше рекламы», - рассказал продюсер.

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