Названы неожиданные пункты райдера Ольги Серябкиной: вы удивитесь

После 15 лет работы в группе «Серебро» Ольга Серябкина начала строить сольную карьеру. Артистка активно выступает, записывает новые песни и клипы. Накануне вышедшая в свет звезда разоткровенничалась и раскрыла некоторые необычные пункты из своего райдера.

Исполнительница просит организаторов концертов обеспечить ей витамин С и предоставить теплые, шерстяные носки.

«Я люблю, чтобы было тепло», — сказала Серябкина в разговоре с NEWS.ru.

В 2020 году артистка вышла замуж за Георгия Начкебию. Спустя год у супругов родился сын Лука. После декрета знаменитость вернулась на ТВ, начала активно сниматься в различных шоу и записывать музыкальные альбомы.

Ранее актер Никита Кологривый провел экскурсию по своему вагончику для фанатов и назвал себя артистом «элитного уровня». Как оказалось, требований у него немного на съемках, но все же он считает себя капризным.

Также мы писали, что детали своего райдера раскрыл актер Иван Янковский на премьере сериала «Преступление и наказание».