«Артист элитного уровня»: Никита Кологривый раскрыл свой райдер

Актер Никита Кологривый провел экскурсию по своему вагончику для фанатов и назвал себя артистом «элитного уровня». Как оказалось, требований у него немного на съемках, но все же он считает себя капризным.

В личном Telegram-канале звезда «Слова пацана» опубликовал видео, которое снял в перерыве между съемками одного из проектов. Он решил рассказать поклонникам, как живут актеры. Он вышел на связь из своего трейлера и показал, в каких условиях находится между моторами. У Никиты есть своя зона отдыха, душ, туалет, небольшая кухня.

«Ты приезжаешь на площадку, если ты артист такого элитного уровня, как я, то начинаешь день с созерцания, осязания этого мира. Но на самом деле нет. Ты приезжаешь, у тебя очень строгий график, потому что я всегда не успеваю приехать заранее, чтобы нормально выспаться, приезжаю прям впритык», - поделился Кологривый.

Также актер раскрыл, что входит в его райдер. По его словам, пунктов там немного: кока-кола, орехи, вода и ягоды. Кроме того, иногда он просит приносить ему кофе с молоком, причем с обычным, а не овсяным или миндальным.

Напомним, Никита Кологривый получил скандальную славу после того, как негативно высказался о коллегах и актерах без образования, а также устроил дебош в одном из баров Новосибирска.

Ранее Никита Кологривый заявил, что из-за скандального поведения потерял 30% фанатов.