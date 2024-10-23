Иван Янковский рассказал о своем райдере на премьере «Преступления и наказания»

Иван Янковский рассказал о своем райдере на премьере сериала «Преступление и наказание». Об этом сообщает PEOPLETALK.

22 октября в Москве состоялась премьера сериала «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Янковский, который сыграл Родиона Раскольникова. Примечательно, что актер вышел в свет не один, а вместе с супругой Дианой Пожарской. Пара находилась в хорошем настроении, не скрывала нежных чувств и охотно общалась с прессой.

Комментируя новинку кино, Иван заявил, что «такого зритель еще не видел». Также актер признался, что у него нет райдера. «У меня нет его. Я очень простой», — лаконично высказался Янковский.

Для выхода в свет актер выбрал черную водолазку, джинсы, ботинки и разбавил образ бежевым пиджаком. Пожарская появилась на красной дорожке в черном брючном комбинезоне, сапогах и сделала макияж с акцентом на губы.

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