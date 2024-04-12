Названо условие возвращения Аллы Пугачевой на сцену

В Госдуме призвали 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву признать ошибки и извиниться. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Сергей Соловьев высказался о карьере певицы и условии возвращении на сцену. По его мнению, судьба дальнейших выступлений Пугачевой зависит от ее поступков. Если артистка извинится за провокационные заявления, то россияне смогут простить и принять обратно.

«Будет ли выступать Пугачева перед российской аудиторией, зависит от Пугачевой. На мой взгляд, ей стоит признать свои ошибки и публично извиниться за свою антироссийскую позицию», — заявил Сергей.

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