78-летний режиссер Никита Михалков назвал русскую провинцию основой страны. Деятель кино поделился мнением с aif.ru.

Никита Михалков часто гастролирует. Журналисты поинтересовались, где ему больше нравится выступать: в крупных городах или провинциях. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Деятель кино назвал провинцию основой страны. Он считает: чем дальше от Садового кольца, тем «чище, естественней».

«Это и есть моя страна. С удовольствием побывали в Чите, Владивостоке, Хабаровске, Туле, Рязани», — высказался артист.

Также Михалков рассказал о планах посетить Красноярск. По словам Никиты Сергеевича, он хотел бы показать зрителю детский спектакль и постановку по творчеству Бертольда Брехта.

«Я всегда с особой радостью приезжаю в Красноярск. Здесь моя кровь, истоки. Помню, перед первым съемочным днём в «Цирюльнике» решился на беспрецедентный шаг — попросил директора Музея-усадьбы Сурикова пустить на ночлег в дом прадеда», — резюмировал Михалков.

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