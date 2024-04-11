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Опубликовано 11 апреля 2024, 15:19
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«Необыкновенная женщина»: тренер Татьяна Тарасова поддержала идею снять фильм об Алле Пугачевой

Тренер Тарасова назвала Пугачеву необыкновенной и поддержала съемки фильма о ней.
«Необыкновенная женщина»: тренер Татьяна Тарасова поддержала идею снять фильм об Алле Пугачевой

© Starface.ru

Тренер Татьяна Тарасова назвала певицу Аллу Пугачеву «необыкновенной женщиной» и поддержала идею снять фильм о ней. Своей реакцией на возможный выход картины она поделилась с изданием Sport24.

Тарасова сообщила, что «положительно относится» к созданию фильмов «про таких выдающихся артисток». По мнению заслуженного тренера СССР, таких, как Пугачева, нет.

Тарасова призналась: «про эту необыкновенную женщину, ее потрясающий голос и всю ее жизнь хочется смотреть и смотреть». Она собралась бы на премьеру такого фильма и уверена, что все живущие в России посмотрели бы картину о Пугачевой.

В заключение Тарасова отметила, что Пугачева – «великая женщина и украшение нашей страны».

Напомним, в СМИ появилась информация, что журналистка Ксения Собчак готовит документальный фильм о Пугачевой. Картина может выйти к юбилею певицы, который состоится 15 апреля. Примадонне исполнится 75 лет.

Ранее говорилось, что в честь юбилея она даст концерт на Кипре. Также артистка запланировала тур по Европе. Об этому узнал продюсер Сергей Дворцов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Sport24
Автор:Лилия Караева
Теги:
Татьяна Тарасова
Алла Пугачева
фильм